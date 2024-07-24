Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири станет игроком стамбульского «Фенербахче», тренером которого является Жозе Моуринью. О практически свершившемся трансфере сообщает пресс-служба турецкого топ-клуба, опубликовав фотографию форварда из самолёта.

«Эн-Несири уже в пути», - гласит подпись под фотографией в официальной соцсети.

Напомним, что Эн-Несири 27 лет, в свои годы он уже успел провести 73 матча в составе национальной сборной Марокко. В них он оформил 20 голов. Играл он в том числе и на историческом чемпионате мира 2022 года, на нём команда Марокко стала четвёртой.

Последним клубом новичка «Фенера» была «Севилья», этот коллектив он пополнил четыре года назад после перехода из «Леганеса».