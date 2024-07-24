Опытный черногорский защитник Стефан Савич официально представлен в качестве игрока турецкого топ-клуба – «Трабзонспора». О переходе футболиста рапортует пресс-служба черноморского коллектива.

Стороны подписали контракт на три года, новый клуб Стефан обрёл в статусе свободного агента. Напомним, что до своего переезда в Турцию Савич на протяжении девяти лет играл за мадридский «Атлетико». Стан «матрасников» он пополнил летом 2015 года, когда перебрался в столицу Испании из «Фиорентины».

«Трабзонспор» входит в «большую четвёрку» турецких топ-клубов. В сезоне-2021/22 клуб завоевал чемпионство.