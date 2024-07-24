«Барселона» договорилась о контракте с вингером сборной Испании

Состав «Барселоны» в скором времени пополнит вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб достиг договорённости с представителями футболиста об условиях личного контракта, который будет рассчитан на пять лет. В скором времени «Барселона» активирует пункт о выкупе Уильямса у клуба из Бильбао – в его соглашении прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.

Таким образом, переговоры с агентом игрока сейчас завершены, осталось только самому нападающему дать свое одобрение по переходу в «Барселону».

В прошлом сезоне футболист поучаствовал в 48 матчах, записав на свой счет десять забитых мячей и 24 голевые передачи на партнёров.