​Вальверде назвал лучшую полузащиту в мире

Уругвайский футболист мадридского «Реала» назвал лучшую полузащиту в мире - и она, разумеется, состоит из игроков «сливочных» или выступавших в прошлом за клуб - как в случае с бразильцем Каземиро, имя которого также прозвучало.

- Лучшие полузащитники в истории футбола? Это Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро, - цитирует слова Вальверде The Residency.

Напомним, что Тони Кроос решил завершить карьеру, чем очень расстроил Вальверде. Каземиро сейчас выступает в английском «Манчестер Юнайтед», а вот хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» ещё на один сезон.