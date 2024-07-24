«Барселона» сообщила плохую новость о Фати

Нападающий Ансу Фати получил очередное повреждение, об этом рапортует пресс-служба каталонской «Барселоны». 21-летний футболист травмировал ступню правой ноги во время тренировочного занятия 23 июля.

Как информируют «сине-гранатовые», Фати будет проходить консервативное лечение. Сроки возвращения форварда в строй пока не называются.

В прошлом сезоне Ансу выступал на правах аренды за английский «Брайтон». 21-летний испанец принял участие в 19 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча. После окончания сезона нападающий вернулся в «Барселону».