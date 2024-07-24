​Вальверде опустошён уходом Крооса

Немецкий полузащитник Тони Кроос объявил о завершении карьеры, он провёл последние десять лет в мадридском «Реале». Его коллега по клубу, уругваец Федерико Вальверде, опустошён уходом партнёра.

- Когда речь о Тони, то у меня просто нет слов. Играть рядом с ним было просто исполнением мечты для меня, и я теперь очень сожалею, что он уходит в соку, когда мог бы ещё поиграть. Но это одновременно показывает и его высочайший уровень профессионализма. Тони - мой идол, - заявил Вальверде в интервью The Residency.

Напомним, что новый сезон испанского чемпионата Ла Лиги начнётся 15 августа.