Глеб выбрал российского футболиста для «Барселоны»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в каталонской «Барселоне».

«Головин смог бы заиграть в «Барселоне». Ему бы хватило навыков, он хороший, техничный футболист. Он хорошо бы вписался в рисунок игры «Барсы», - передает слова Александра Legalbet.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах монегасков, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

Трудовое соглашение 28-летнего россиянина с «Монако» рассчитано до конца июня 2026 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.