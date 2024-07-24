«Барселона» может досрочно избавиться от Левандовски

Каталонская «Барселона» может досрочно расстаться с польским нападающим Робертом Левандовски, несмотря на доверие к игроку со стороны нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.

По информации Todofichajes, в контракте 35-летнего футболиста есть пункт, который позволяет расторгнуть с ним трудовое соглашение. Это будет возможно в том случае, если Роберт не сыграет в предстоящем сезоне 55% матчей за «Барселону».

Срок действующего контракта Роберта с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Он выступает за каталонцев с лета 2022-го.

В прошлом сезоне Ла Лиги форвард сыграл 35 матчей, забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач.