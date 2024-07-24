Испанский полузащитник Хосе Кальехон нашел себе новую команду. 37-летний футболист перешел в «Марбелью», выступающую в четвертом дивизионе Испании.

Как сообщает клубная пресс-служба, игрок присоединился к команде на правах свободного агента. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом следующего года.

Предыдущим местом работы Хосе была испанская «Гранада». Также он известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Наполи» и каталонский «Эспаньол». В составе национальной сборной Испании полузащитник провел пять поединков без результативных действий.