«Атлетико» расстанется с защитником

Черногорский защитник Стефан Савич покидает мадридский «Атлетико». 33-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Согласно сведениям Todofichajes, опытный футболист переходит в «Трабзонспор». Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который рассчитан будет рассчитан до середины 2027 года.

Трансферная стоимость Савича оценивается в 2,5 миллиона евро. Его действующий контракт с «матрасниками» истекает в конце июня 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Стефан поучаствовал в 23 поединках. Защитник получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.