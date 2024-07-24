У «Барселоны» есть проблема, связанная с Нико Уильямсом

Боссы каталонской «Барселоны» постепенно приближаются к подписанию вингера сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

По информации журналиста Аарона Домингеса, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о контракте. Каталонский гранд имеет 60 миллионов евро, которые нужно заплатить за переход Уильямса. Но у клуба есть проблема с регистрацией игрока на новый сезон.

В прошлом сезоне Нико поучаствовал в 48 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и 24 голевые передачи. В составе сборной Испании полузащитник стал победителем чемпионата Европы – 2024.