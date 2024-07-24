На защитника «Барселоны» Ленгле появился новый претендент

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Турции.

29-летний игрок, вернувшийся из аренды в английской «Астон Вилле», не входит в планы «сине-гранатовых». Француза готовы отпустить, если поступят предложения. По сообщениям Sport, в подписании Ленгле заинтересован «Бешикташ». Турецкий клуб хотел бы взять центрбека в аренду и готов выплачивать значительную часть его зарплаты. Не исключён и вариант с полноценным трансфером, если «Барселона» не потребует компенсации.

Клеман Ленгле принадлежит каталонскому гранду с 2018 года. В минувшей кампании футболист провёл 25 матчей за «Астон Виллу», отметившись одним голевым пасом.