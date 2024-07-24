Нико Уильямс игнорирует предложения от всех клубов, кроме «Барселоны»

Футболист «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс рассматривает возможность перехода только в один клуб.

Помимо «Барселоны», давно считающейся фаворитом в гонке за вингером сборной Испании, интерес проявляют представители Английской премьер-лиги, а также «ПСЖ». Если верить информации Sport, Уильямс попросил своих агентов игнорировать запросы от всех клубов, кроме «Барселоны». 22-летний игрок либо останется в «Атлетике», либо пополнит ряды каталонского гранда – другие варианты его не привлекают.

Недавно появились известия о том, что Ла Лига без проблем одобрит трансфер Нико Уильямса, если «сине-гранатовым» удастся договориться с испанцем.