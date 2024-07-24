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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган принял решение по будущему в «Барселоне»

24 Июля 2024 • 03:59 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган решил, где будет играть в новом сезоне.

Слухи связывают немецкого игрока с отъездом в Катар, однако переход вряд ли состоится нынешним летом. По информации журналиста Ивана сан Антонио, в настоящий момент 33-летний хавбек не думает об уходе из «Барселоны». 

Действующий трудовой договор Илкая Гюндогана с каталонским клубом истекает следующим летом, но может быть продлён ещё на год по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне футболист отметился пятью забитыми мячами и 14 голевыми передачами, отыграв 51 поединок за «Барселону» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган

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