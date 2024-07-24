Гюндоган принял решение по будущему в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган решил, где будет играть в новом сезоне.

Слухи связывают немецкого игрока с отъездом в Катар, однако переход вряд ли состоится нынешним летом. По информации журналиста Ивана сан Антонио, в настоящий момент 33-летний хавбек не думает об уходе из «Барселоны».

Действующий трудовой договор Илкая Гюндогана с каталонским клубом истекает следующим летом, но может быть продлён ещё на год по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне футболист отметился пятью забитыми мячами и 14 голевыми передачами, отыграв 51 поединок за «Барселону» во всех соревнованиях.