Бывший футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес может вернуться в Испанию.

33-летний атакующий полузащитник договорился о расторжении контракта с бразильским «Сан-Паулу» – колумбиец сможет перейти в новый клуб в качестве свободного агента. Согласно информации Sport, интерес к лучшему игроку Кубка Америки – 2024 в настоящий момент проявляют мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис» и «Сельта».

Хамес Родригес принадлежал «Реалу» с 2014 по 2020 год. В общей сложности на счету футболиста 37 забитых голов и 42 результативные передачи в 125 матчах за «сливочных».

Последний на данный момент европейский клуб Хамеса – греческий «Олимпиакос», с которым тот расстался весной 2023 года.