Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»

Новичок мадридского «Реала» Эндрик поделился впечатлениями после первых дней пребывания в столице Испании.

Бразилец окончательно стал игроком «сливочных» 21 июля, когда отметил 18-летие. Ранее форвард выступал на родине за «Палмейрас».

«В Мадриде мне нравится всё. Я уже бывал в этом городе раньше, а теперь у меня здесь дом. В Мадриде очень приятные люди. Я регулярно беседовал с бразильскими одноклубниками, когда мы находились в расположении сборной, и они рассказали мне много всего», – передаёт Madrid Xtra высказывания Эндрика.

Трансфер юного футболиста обойдётся «королевскому клубу» в 60 млн евро в случае активации бонусных надбавок.