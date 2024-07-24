Маркес попрощался с «Барселоной»

Рафаэль Маркес, недавно покинувший должность главного тренера второй команды «Барселоны», попрощался с клубом.

Мексиканский специалист занял пост ассистента в национальной сборной своей страны. В каталонском клубе он отработал два года.

«Я долгое время анализировал, стоит ли принять новый вызов. Было очень трудно покинуть «Барселону» и взять на себя новые обязательства. Я ценю прекрасную возможность, которую предоставил мне клуб. Я благодарен Жоану Лапорте, директорам, персоналу, всем работникам и игрокам «Барселоны». Надеюсь, я оправдал ожидания и достиг поставленных целей.

Как это уже случалось, когда я уходил в бытность игроком, я не прощаюсь, а говорю «до скорых встреч», – написал Маркес в социальных сетях.