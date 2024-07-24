Флик ответил, в какой футбол будет играть «Барселона»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал о том, какой игры ждёт от своей команды.

Немецкий тренер сменил Хави Эрнандеса в конце мая, подписав контракт до завершения сезона-2025/26.

«Могу сказать, что мы хотим быть активной командой. Мы должны быть активны и с мячом, и без него. Всё должно зависеть от нас самих. Наша задача – заставить соперника двигаться в выгодном для нас направлении и как можно быстрее возвращать себе мяч. Мне нравится, когда мои команды прессингуют в нужный момент, иногда увеличивая давление.

У нас есть свой стиль, своя философия, но по ходу матчей мы можем вносить коррективы. Изменения будут происходить в зависимости от игры, конкретного соперника. Мы всегда готовы менять мелкие детали», – цитирует Barca Universal Флика.