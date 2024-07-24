Ла Лига одобрит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»

«Барселона» не столкнётся с проблемами при подписании вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Как и в случае с другими дорогостоящими сделками, существовали опасения относительно возможности каталонского клуба вписаться в рамки финансовых требований Ла Лиги. Тем не менее, как сообщает журналист Алекс Пинтанель, проблем возникнуть не должно. Лига одобрит трансфер, если Уильямс даст согласие на переход в «Барселону». Отступные в контракте 22-летнего футболиста сборной Испании – 58 млн евро.

По слухам, игрок хочет перебраться в «Барселону», однако «сине-гранатовым» ещё предстоит договориться с ним об условиях соглашения.