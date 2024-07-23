Нападающий «Барселоны» Витор Роке с высокой вероятностью будет отдан в аренду.

19-летний бразилец не проявил себя в первые полгода после переезда в Европу, поэтому теперь задумывается о возвращении на родину. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на бразильские СМИ, агент Роке работает над переходом своего клиента в «Коринтианс» – речь идёт об аренде.

До перехода в «Барселону» Витор Роке выступал за «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер перспективного форварда обошёлся каталонскому гранду в 40 млн евро.

В составе «сине-гранатовых» юный игрок провёл 16 матчей, записав на свой счёт два забитых мяча.