Флик рассказал, что думает о спортивном директоре «Барселоны» Деку

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о взаимоотношениях со спортивным директором Деку.

Немецкий специалист занял пост во главе «сине-гранатовых» в конце мая, заключив контракт до 2026 года.

Новый рулевой каталонского гранда признался, что высоко оценивает работу Деку, занявшего должность спортивного директора в августе прошлого года.

«У меня очень хорошие отношения с Деку. Он проделывает фантастическую работу, и я доволен нашими с ним договорённостями. Мы хотим улучшить качество и возможности нашей команды – для меня это важнее всего», – приводит Barca Universal слова Ханса-Дитера Флика.