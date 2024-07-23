Мадридский «Реал» установил очередной рекорд в футбольном мире.

На своем официальном сайте «сливочные» сообщили, что выручка клуба по итогам прошлого сезона составила 1, 073 млрд евро — это на 27 процентов больше, чем в сезоне-2022/23.

Уточняется, что чистая прибыль «Реала» составила 16 миллионов евро, а стоимость активов клуба выросла до 574 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В первом туре «сливочные» сыграют на выезде против «Мальорки» (18 августа).

