Довбик близок к трансферу в топ-клуб Ла Лиги

Нападающий Артём Довбик близок к трансферу из «Жироны» в топовый клуб испанской Ла Лиги. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний украинец в скором времени может подписать контракт с «Атлетико».

«Атлетико» заплатит за Довбика столько, сколько прописано в опции выкупа, - 40 миллионов евро. В настоящий момент клубы обсуждают структуру платежей, после чего сделка будет закрыта.

Отмечается, что сам Довбик уже договорился с «Атлетико» об условиях контракта и готов к трансферу.

Артём Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Испании, забив 24 гола.