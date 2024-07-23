Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25

Относительно недавно мы публиковали статью про мадридский «Реал», где рассуждали о возможностях команды и думали, каким будет состав «сливочных». Сегодня речь пойдёт об их главных конкурентах. Давайте разберём в таком же ключе «Барселону», ведь «сине-гранатовые» тоже предстанут перед нами с множеством изменений.

Трансферы

Итак, для начала разберём точные и возможные изменения в команде «сине-гранатовых». Начнём сразу же с тренера. Команду покинул Хави, который работал в команде на протяжении трёх лет. За этот период Хави вместе с коллективом сумел взять два трофея: Ла Лигу и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23. Если подводить итог, то, скорее всего, болельщики «Барселоны» вряд ли смогут назвать очень успешным период с Хави на посту главного тренера, но и совсем провальным этот отрезок времени тоже назвать язык не поворачивается. Да, результаты в какие-то моменты оставляют желать лучшего, но объективно у Хави не было того звёздного состава, который был присущ «Барселоне» последние годы. Тем не менее в мае 2024 года было объявлено, что клуб не будет продлевать контракт с испанским специалистом.

На посту главного тренера теперь оказался Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист отлично знаком зрителям по своей работе в «Баварии». Но давайте чуть подробнее углубимся в его биографию. На самом деле Флик – достаточно опытный тренер, поскольку имеет за плечами огромный бэкграунд из команд. Сначала Флик работал в «Хоффенхайме», где весьма неплохо проявил себя: тогда наставник смог вывести команду в более высокий дивизион. Затем Флик стал работать помощником у довольно известных специалистов. В клубе «Ред Булл Зальцбург» немецкий специалист работал ассистентом вместе с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони. Также у тренера есть нехилый международный опыт: в 2006 году он попал в штаб к Йоахиму Лёву и в качестве ассистента провёл два Евро и два чемпионата мира. Резко вверх карьера у Флика пошла после того, как он стал помощником Нико Ковача в «Баварии». В июле 2019 года Флик вошёл в штаб, в октябре стал временно исполняющим обязанности, а в ноябре уже был утвержден полноценным главным тренером. Именно в «Баварии» Флик смог громко заявить о себе, выиграв Лигу чемпионов в первом же своём сезоне. В 2021 году Флик возглавил сборную Германии, но после провала на чемпионате мира в Катаре специалист был отправлен в отставку. Теперь же Флик будет пробовать свои силы на посту главного тренера «Барселоны». Ожидания очень большие, поэтому наставнику может быть достаточно тяжело.

Теперь поговорим о тех, кто покинул клуб. Формально состав «Барселоны» никто не покинул. Жоау Канселу и Жоау Фелиш являются игроками «Манчестер Сити» и «Челси» соответственно. В «Барселоне» футболисты были в аренде. Сейчас руководство клуба обсуждает возможность их подписания и выкупа. Однако всё чаще ходят слухи, что боссы не планируют полноценно подписывать этих футболистов. В целом серьёзной потерей уход Фелиша назвать сложно. Фелиш – нападающий, но в «Барселоне» и так порядок с атакующей линией. Канселу – достаточно яркий латераль, и вот его уход может стать проблемой для «Барсы». Последний Евро показал, что Канселу был одним из самых заметных в составе португальцев. Но это лишь может скорее послужить тому, что Пеп Гвардиола захочет вернуть его обратно в стан «горожан». Также клуб не стал продлевать контракты с Сержи Роберто и Маркосом Алонсо. Но их уход был скорее вопросом времени, поскольку назвать их важными игроками в минувший сезон вряд ли можно.

Теперь давайте поговорим о тех, кто может прийти в «Барселону» или уже пришёл. Итак, официально каталонцы ещё не назвали ни одного своего трансфера. Из тех, кто пока точно пришёл в команду, это лишь вернувшийся из аренды Ансу Фати. Не факт, что каталонцы оставят в составе молодого вингера, возможно, что он снова отправится в аренду покорять какой-то другой клуб или чемпионат. Но всё же скорее всё склоняется к тому, что Фати останется в «Барсе». СМИ пишут, что пока новый тренер каталонцев очень доволен работой Фати и речи о его уходе нет. Также вернулся из аренды Клеман Лангле, но француз, скорее всего, не останется в стане «сине-гранатовых». Пишут об интересе к защитнику со стороны «Наполи», «Вест Хэма» и «Севильи».

Но вот активно обсуждается вопрос именно возможных трансферов в «Барселону». Если верить слухам, то звёздного вингера Нико Уильямса каталонцы уже практически подписали. Кстати, этого испанца мы включали в число главных открытий минувшего Евро. Что ж, если этот трансфер состоится, то «Барса» забирает себе один из ярко сверкнувших бриллиантов современного футбола. Нико Уильямс – это топовое усиление для «сине-гранатовых». Уильямс обладает отличным дриблингом, скоростью, видением игры и даже голевым чутьём. В составе Испании вингер был одним из самых сильных игроков. Да и в целом Нико можно назвать одним из лучших игроков всего чемпионата Европы. Возможно, многие даже назвали бы его лучшим.

Также боссы каталонского клуба обратили внимание на ещё одного топового испанца – Дани Ольмо. Полузащитник «Лейпцига» также произвёл очень крутое впечатление на минувшем Евро. Напомним, Ольмо стал лучшим по системе «гол+пас» на турнире. В целом полузащитник уже получил статус топа ещё до начала чемпионата Европы. Для «Барселоны» такой трансфер – это великолепная возможность внести разнообразие в атаку. Ольмо – игрок, который может закрыть практически любую позицию в атаке и прекрасно чувствует себя как в завершении атаки, так и в её организации, выступая и в роли ассистента, и в роли голеадора.

Состав и игра

Говоря о составе, начнём привычно с вратарской позиции. И здесь выбор абсолютно очевиден. Марк-Андре Тер Штеген – это бессменный страж ворот «сине-гранатовых» последние 9 лет. Стоит отметить, что немец великолепно справляется со своей задачей. И вряд ли Флик будет менять своего соотечественника на кого-то другого. Так что вратарское место застолбили за Тер Штегеном.

Если говорить о защитной линии, то тут у Флика будет достаточно обширный выбор. На позиции левого защитника основным пока что стоит считать Алехандро Бальде. Молодой испанец доминиканского происхождения уже готов неплохо проявлять себя. Конечно, ему ещё не хватает должного опыта, чтобы войти в число звёзд. Однако есть ощущение, что Алехандро будет прибавлять с каждым годом. Если в составе «Барселоны» останется Жоау Канселу, то он тоже, конечно, без проблем может закрыть эту позицию. В таком случае между игроками будет конкуренция, что, безусловно, хорошо для результатов команды.

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В центре защиты есть несменный Рональд Араухо. Именно уругвайца принято считать самым главным стражем обороны каталонцев. Действительно, если вспомнить минувший сезон, то именно без Араухо «Барселона» проигрывала все свои главные матчи. Рональд великолепно закрывает центр обороны и играет достаточно жёстко. Единственная проблема Араухо – это его излишняя эмоциональность, и, как следствие, лишние горчичники от арбитров. Тем не менее за все его положительные качества этот недостаток можно и простить. Вторым основным центральным защитником, скорее всего, станет Пау Кубарси. Примечательно, что этот молодой защитник всего лишь 2007 года рождения. Буквально недавно этот парень переведён из «Барселоны-Б», но уже сейчас ему сулят место в основном составе. Этот сезон станет настоящей проверкой для молодого дарования. Также на позиции центрального защитника могут быть Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия. Эти парни тоже смогут закрыть позицию без каких-либо проблем в случае травм кого-то из предыдущих.

Справа в защите, скорее всего, будет играть Жюль Кунде. Француз – настоящий пахарь. И он без каких-либо проблем готов играть чуть ли не на любой позиции на поле. Центральный защитник, фланговый защитник, опорный полузащитник – для него нет никакой проблемы. Однако комфортнее всего Кунде чувствует себя на позиции правого защитника. Скорее всего, именно он и закроет эту позицию в этом сезоне. Опять же, если в команде останется Жоау Канселу, то и он может сыграть на привычной для себя позиции.

В центре полузащиты у «Барселоны» тоже есть огромный выбор, если, конечно, никто из игроков не получит травму. Тут есть молодые Педри и Гави, которые прекрасно проявляют себя и готовы прогрессировать с каждым годом ввиду своего совсем юного возраста. Также в полузащите один из лучших и самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» Фрэнки Де Йонг. Всё ещё достаточно хорош Илкай Гюндоган. Если в команду придёт и Дани Ольмо, то центр поля даже будет в какой-то степени переполнен. Тем не менее приход Ольмо сделает «Барселону» сильнее, гораздо сильнее. И именно он должен быть основным игроком на позиции атакующего полузащитника.

В нападении у «Барселоны» тоже всё выглядит более-менее предсказуемо с точки зрения состава. Слева, вероятно, будет играть Нико Уильямс. Если «Барса» осуществит этот переход, то вряд ли кто-то сможет вытеснить испанца из состава. Да, Ансу Фати и Ферран Торрес тоже могут неплохо сыграть, но на данный момент именно Уильямс выглядит предпочтительнее. В центре нападения точно будет играть Роберт Левандовски. Поляк является лучшим бомбардиром «Барсы», а Флик прекрасно знает его возможности по совместной работе в «Баварии». Поэтому наставник не станет сажать поляка на скамейку. Слева в нападении сейчас предпочтительнее выглядит Ламин Ямаль. 17-летний юноша провёл блестящий Евро и сейчас признаётся многими одним из лучших вингеров мира. Однако пока его навыки всё-таки нужно проверить временем. В нападении также есть бразилец Рафинья, который не раз становился спасателем «Барселоны». Поэтому ему Флик тоже должен дать достаточно игрового времени. Как именно тренер будет распоряжаться своим составом – мы увидим уже совсем скоро, ведь сезон не за горами.

Предположительный состав «Барселоны»:

Вратарь: Тер Штеген

Защитники: Бальде/Канселу, Араухо, Кубарси/Кристенсен, Кунде

Полузащита: Педри, Гюндоган/Ольмо, Де Йонг

Нападение: Уильямс, Левандовски, Ямаль

Цели

«Барселона» – команда, которая всегда ставит перед собой высочайшие цели. Да, в последних сезонах игра «сине-гранатовых» оставляла желать лучшего. Но стоит сказать, что теперь у «Барсы» более сильный состав: молодые звёзды прогрессируют, а топовые трансферы уже на подходе. Флик – амбициозный тренер, и его тоже вряд ли устроит бестрофейный сезон. Состав «Барселоны» скорее всё-таки слабее, чем коллектив у «Реала», но в любом случае «сине-гранатовые» могут считать положительным результатом только чемпионство.

Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25

Фото: Globallookpress.com

Николай Алексеев