«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» звёздного игрока

«ПСЖ» активно работает над усилением состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, гранд французской Лиги 1 вступил в гонку за Нико Уильямсом из «Атлетика». Парижане уже инициировали первые контакты по 22-летнему вингеру.

В последние недели слухи активно связывали Уильямса с «Барселоной». Сообщалось о готовности каталонского клуба активировать опцию выкупа Нико у клуба из Бильбао за 58 миллионов евро.

Стоит сказать, что Нико Уильямс хорошо показал себя на чемпионате Европы в составе национальной сборной Испании. «Красная фурия» выиграла турнир, обыграв в финале Англию со счётом 2:1.