«Барселона» активно следит за нападающий «Спортинга»

Каталонская «Барселона» активно следит за нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьёкерешем. По информации от Barca Centre, руководство «сине-гранатовых» высоко оценивает шведского форварда.

Отметим, что в контракте Дьёкереша с лиссабонским «Спортингом» прописана сумма отступных в районе 100 миллионов евро. Ранее нападающим интересовался лондонский «Арсенал», который отказался платить требуемые деньги португальскому клубу.

В прошлом сезоне 29-летний Дьёкереш отметился 29 голами и 10 ассистами в 33 матчах чемпионата Португалии. Виктор помог лиссабонскому «Спортингу» завоевать чемпионский титул.