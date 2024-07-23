Экс-игрок «Барселоны»: «Флик не выживет в этом клубе»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев, поигравший за каталонскую «Барселону», оценил перспективы в клубе нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.
«Флик не выживет в «Барселоне». Испания - это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения говорят о кризисе. Я до сих пор удивлён, что убрали Хави, который вытаскивал команду», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Флик занял пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона-2023/2024. Он сменил у руля «сине-гранатовых» испанца Хави Эрнандеса, под руководством которого команда заняла второе место в минувшем розыгрыше Ла Лиги.
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