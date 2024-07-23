Экс-игрок «Барселоны»: «Флик не выживет в этом клубе»

«Флик не выживет в «Барселоне». Испания - это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения говорят о кризисе. Я до сих пор удивлён, что убрали Хави, который вытаскивал команду», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».