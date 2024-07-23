Флик рассказал, что думает о Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о центрфорварде команды Роберте Левандовски.
«Левандовски неудержим в штрафной площади. Роберт именно тот игрок, которого мне не хватало на первых тренировочных занятиях. Голы у него в крови. Мне нравится, когда ветераны играют вместе с молодыми футболистами и обучают их. Они являются примером для молодежи», - передает слова Флика Sport.es.
Напомним, что немецкий специалист сменил испанца Хави Эрнандеса у руля «сине-гранатовых». Флик подписал с каталонский топ-клубом двухлетнее трудовое соглашение.
Бан пользователя