Флик рассказал, что думает о Левандовски

«Левандовски неудержим в штрафной площади. Роберт именно тот игрок, которого мне не хватало на первых тренировочных занятиях. Голы у него в крови. Мне нравится, когда ветераны играют вместе с молодыми футболистами и обучают их. Они являются примером для молодежи», - передает слова Флика Sport.es.