Бывший футболист «Барселоны» Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в Бразилии.

О переходе датчанина сообщила пресс-служба «Гремио». В скором времени 33-летний игрок прибудет в расположение клуба из Порту-Алегри для прохождения медосмотра и заключения контракта. Сделка уже считается завершённой.

Напомним, недавно Мартин Брайтвайт покинул ряды «Эспаньола», за который выступал с 2022 года. В начале 2020 года «Барселона» заплатила за форварда 18 млн евро «Леганесу».

В составе «Эспаньола» Брайтвайт отметился 32 голами, проведя 78 матчей, а за «Барселону» отличился десять раз в 58 поединках.

«Гремио» занимает 18-е место в турнирной таблице бразильской Серии А с 14 набранными очками после 16 проведённых встреч.