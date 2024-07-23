В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса

«Барселона» почти убедила Нико Уильямса принять предложенные контрактные условия.

Внушительная зарплата вингера «Атлетика» Бильбао – одна из проблем для каталонского гранда, учитывая сложности с финансами. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, в «Барселоне» всё больше уверены в том, что Уильямс даст окончательное согласие. Представители «сине-гранатовых» считают, что уже смогли убедить 22-летнюю звезду сборной Испании в перспективности проекта. Судьба сделки будет зависеть от одобрения Ла Лиги.

«Барселоне» придётся заплатить за Нико Уильямса чуть меньше 60 млн евро, как предусматривает пункт отступных в договоре футболиста с «Атлетиком».