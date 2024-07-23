Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса

23 Июля 2024 • 03:27 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

«Барселона» почти убедила Нико Уильямса принять предложенные контрактные условия.

Внушительная зарплата вингера «Атлетика» Бильбао – одна из проблем для каталонского гранда, учитывая сложности с финансами. Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, в «Барселоне» всё больше уверены в том, что Уильямс даст окончательное согласие. Представители «сине-гранатовых» считают, что уже смогли убедить 22-летнюю звезду сборной Испании в перспективности проекта. Судьба сделки будет зависеть от одобрения Ла Лиги.

«Барселоне» придётся заплатить за Нико Уильямса чуть меньше 60 млн евро, как предусматривает пункт отступных в договоре футболиста с «Атлетиком».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Июля
03:27
В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса
21 Июля
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
18 Июля
13:10
«Матч ТВ» тайно договорился о покупке прав на Ла Лигу — Okko в шоке 3
12:14
Ла Лига вернулась на «Матч ТВ» 5
17 Июля
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
15 Июля
22:41
Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону» 2
13 Июля
00:20
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста Холанн: «Я больше не талант»
Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июля
04:19 · Испания. Ла Лига
«Гремио» объявил о подписании экс-нападающего «Барселоны» официально
03:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса
03:08 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, как изменит игру «Барселоны»
02:54 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
21:09 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес не входит в планы Флика слухи
19:04 · Англия. Премьер-лига
Галлахер решил, в какой клуб хочет перейти из «Челси»
18:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправила в лагерь Нико Уильямса важное уведомление
17:47 · Германия. Бундеслига
Азмун стал главной летней целью «Севильи» слухи
17:07 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик выбрал новый клуб
17:00 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Морату оскорбляли даже в ресторанах»
16:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» анонсировал прощание с Начо
15:57 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Мбаппе поучаствовали в презентации оранжевой формы «Реала» 3 фото
15:23 · Англия. Премьер-лига
На Фелиша нацелился клуб АПЛ
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хорошо заработает на трансфере игрока в «Ливерпуль» 1
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к трансферу игрока из Ла Лиги за 60 млн евро 1
14:26 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Мы не можем думать только о «Реале»
13:55 · Испания. Ла Лига
​Стоичков не понимает критиков Мораты
12:11 · Испания. Ла Лига
Европейский топ-клуб выбирает между Мамардашвили и Луниным
11:36 · Испания. Ла Лига
Стоичков рассказал, что нужно «Барселоне» для конкуренции с «Реалом» 1
10:54 · Германия. Бундеслига
Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала» 1
10:01 · Испания. Ла Лига
Стоичков назвал игрока, которого нужно купить «Барселоне»
09:54 · Италия. Серия А
Бернат имеет два варианта для продолжения карьеры
08:55 · Испания. Ла Лига
Стоичков высказался о звезде «Барселоны» Ямале
07:53 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Нико Уильямса
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
Все новости
Рекомендуем