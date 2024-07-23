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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик рассказал, как изменит игру «Барселоны»

23 Июля 2024 • 03:08 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы при нём команда заиграла несколько иначе.

Немецкий специалист занял свой пост в конце мая, заменив отправленного в отставку Хави Эрнандеса.

«В «Барселоне» принято играть в одно касание, комбинационно, чтобы создавать дополнительное пространство. Я хочу, чтобы игроки сосредоточились на том, как быстрее добираться до чужих ворот, чуть больше думали о забивании голов», – приводит Barca Universal слова Флика.

Контракт бывшего рулевого мюнхенской «Баварии» и сборной Германии с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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