Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

25 рекордов Ламина Ямаля

22 Июля 2024 • 22:08 Комментировать (1)

О Ламине Ямале говорят как о восходящей звезде мирового футбола. Этим летом воспитанник «Барселоны» окончил среднюю школу, отметил 17-летие и стал чемпионом Европы. В столь юном возрасте Ямаль может похвастаться большим количеством рекордов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о достижениях талантливого испанца.

«Барселона»

Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года, когда вышел на замену в матче Ла Лиги против «Бетиса». В тот момент Ямаль стал самым молодым игроком «Барселоны» в истории Ла Лиги. Футболист дебютировал в возрасте 15 лет и 290 дней.

В августе прошлого года Ямаль впервые попал в стартовый состав «Барселоны» на матч чемпионата Испании. В возрасте 16 лет и 38 дней Ламин стал самым молодым игроком, начавшим с первых минут матч Ла Лиги с XXI веке.

В своей четвёртой игре за «сине-гранатовых» Ламин отдал два голевых паса. Тогда же, в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором голевого паса в Ла Лиге в XXI веке. Тем вечером «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счётом 4:3.

В Лиге чемпионов Ямаль впервые сыграл за «Барселону» 19 сентября 2023 года – против «Антверпена». Выйдя на поле в возрасте 16 лет и 68 дней, Ламин стал самым молодым игроком «сине-гранатовых» в истории Лиги чемпионов.

Во втором своём матче в Лиге чемпионов Ямаль установил ещё один рекорд – он стал самым молодым игроком в стартовом составе матча главного клубного турнира Европы. Этот рекорд держался с далёкого 1994 года. Тогда Селестин Бабаяро сыграл за «Андерлехт» в 16 лет и 86 дней. Ямаль превзошёл рекорд, попав в основу в 16 лет и 83 дня.

Свой первый гол за «Барселону» Ямаль забил 8 октября 2023 года, расписавшись в воротах «Гранады». Тогда же Ламин в возрасте 16 лет и 87 дней стал самым молодым бомбардиром в истории Ла Лиги.

В конце октября прошлого года Ямаль впервые сыграл против «Реала». В тот вечер воспитанник «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории «эль класико». Ламин выступил в столь особенном матче в возрасте 16 лет и 107 дней.

Когда Ямалю было 16 лет и 153 дня, он отдал голевой пас в игре против «Антверпена» и стал самым молодым ассистентом в истории Лиги чемпионов.

В 16 лет и 182 дня Ламин стал самым молодым игроком в истории Суперкубка Испании. В тот же вечер Ямаль установил ещё один рекорд – поразив ворота «Осасуны» в полуфинале, футболист стал самым молодым автором гола в испанском Суперкубке.

В первом же своём матче за «Барселону» в Кубке Испании Ямаль забил гол, расписавшись в воротах «Атлетика». Ламин стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось забить в этом турнире. Ямаль сделал это в 16 лет и 195 дней.

Реклама


В феврале текущего года «Барселона» на своём поле сыграла вничью 3:3 с «Гранадой». Ямаль тогда забил два гола и в возрасте 16 лет и 213 дней стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги.

По итогам того матча Ямаль стал первым в истории футболистом, забившим три гола в испанском чемпионате до своего 17-летия. Позже Ламин улучшил этот показатель – он завершил сезон Ла лиги с пятью результативными ударами.

Выйдя на поле в первом матче 1/8 финала против «Наполи» в возрасте 16 лет и 223 дней, Ямаль стал самым молодым футболистом, выступившим в плей-офф Лиги чемпионов.

В тот же вечер Ламин стал соавтором ещё одного рекорда. Это был первый случай, когда матч плей-офф Лиги чемпионов начался с двумя игроками младше 18 лет в стартовом составе одной из команд. Вторым очень юным игроком в составе «Барселоны» был защитник Пау Кубарси.

«Барселона» прошла «Наполи» и попала на «ПСЖ». В Париже Ямаль стал самым молодым участником четвертьфинала Лиги чемпионов в истории. Футболисту в тот вечер было 16 лет и 272 дня.

19 мая Ламину Ямалю покорилась отметка в 50 матчей за «Барселону». Вингер тогда побил рекорд Бояна Кркича и стал самым молодым игроком, сыгравшим за «сине-гранатовых» 50 раз. Покорить такую отметку в возрасте 16 лет и 311 дней – что-то удивительное.  

Сборная Испании

8 сентября 2023 года Ламин Ямаль дебютировал за сборную Испании в матче против Грузии. В тот день в возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль установил сразу два рекорда – он стал самым молодым игроком и самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании.

На Евро-2024 Ямаль впервые сыграл в возрасте 16 лет и 339 дней. Ламин тогда стал самым молодым игроком в истории чемпионата Европы. В той же игре Ямаль установил ещё один рекорд, став самым молодым ассистентом в истории Евро. Молодой вингер сделал голевой пас на Дани Карвахаля.

Сыграв против грузин в 1/8 финала чемпионата Европы, Ямаль стал самым молодым футболистом в истории плей-офф турнира. Ламин тогда вышел на поле в возрасте 16 лет и 354 дней.

Свой единственный гол на Евро-2024 Ямаль забил в четвертьфинальном матче против Франции. Молодому игроку тогда удался шикарный удар из-за пределов штрафной площади. В возрасте 16 лет и 362 дней Ламин стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.

В возрасте 17 лет и 1 дня Ямаль стал самым молодым игроком в истории финалов чемпионата Европы.

Кроме того, Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, выигравшим крупный международный турнир. Ямаль был на 248 дней моложе, чем Пеле в день триумфа на чемпионате мира – 1958.

Почему Ямаль может не стать новым Месси

Александр Тихий

👍 1
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
22 Июля 2024 в 22:39
Ну пока рекорды на уровне ,,самый молодой,, значимый является конечно только чемпион европы , это конечно супер и то что он там был один из ведущих . Остальные ,,самый молодой ,, главное что не осталось только это ...очень хочется что бы появился новый Рональдиньо , Месси , Марадона . Те же деферамбы пели и Мбапке , а он на том же уровне и остался ...
Ответить
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста Холанн: «Я больше не талант»
Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
21:09 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес не входит в планы Флика слухи
19:04 · Англия. Премьер-лига
Галлахер решил, в какой клуб хочет перейти из «Челси»
18:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отправила в лагерь Нико Уильямса важное уведомление
17:47 · Германия. Бундеслига
Азмун стал главной летней целью «Севильи» слухи
17:07 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик выбрал новый клуб
17:00 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Морату оскорбляли даже в ресторанах»
16:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» анонсировал прощание с Начо
15:57 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Мбаппе поучаствовали в презентации оранжевой формы «Реала» 3 фото
15:23 · Англия. Премьер-лига
На Фелиша нацелился клуб АПЛ
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хорошо заработает на трансфере игрока в «Ливерпуль» 1
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к трансферу игрока из Ла Лиги за 60 млн евро
14:26 · Испания. Ла Лига
​Коке: «Мы не можем думать только о «Реале»
13:55 · Испания. Ла Лига
​Стоичков не понимает критиков Мораты
12:11 · Испания. Ла Лига
Европейский топ-клуб выбирает между Мамардашвили и Луниным
11:36 · Испания. Ла Лига
Стоичков рассказал, что нужно «Барселоне» для конкуренции с «Реалом» 1
10:54 · Германия. Бундеслига
Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала» 1
10:01 · Испания. Ла Лига
Стоичков назвал игрока, которого нужно купить «Барселоне»
09:54 · Италия. Серия А
Бернат имеет два варианта для продолжения карьеры
08:55 · Испания. Ла Лига
Стоичков высказался о звезде «Барселоны» Ямале
07:53 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Нико Уильямса
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
03:44 · Испания. Ла Лига
Коке ответил, может ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу
02:49 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» изменили решение по Фати
02:37 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
Все новости
Рекомендуем