25 рекордов Ламина Ямаля

О Ламине Ямале говорят как о восходящей звезде мирового футбола. Этим летом воспитанник «Барселоны» окончил среднюю школу, отметил 17-летие и стал чемпионом Европы. В столь юном возрасте Ямаль может похвастаться большим количеством рекордов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о достижениях талантливого испанца.

«Барселона»

Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года, когда вышел на замену в матче Ла Лиги против «Бетиса». В тот момент Ямаль стал самым молодым игроком «Барселоны» в истории Ла Лиги. Футболист дебютировал в возрасте 15 лет и 290 дней.

В августе прошлого года Ямаль впервые попал в стартовый состав «Барселоны» на матч чемпионата Испании. В возрасте 16 лет и 38 дней Ламин стал самым молодым игроком, начавшим с первых минут матч Ла Лиги с XXI веке.

В своей четвёртой игре за «сине-гранатовых» Ламин отдал два голевых паса. Тогда же, в возрасте 16 лет и 45 дней, Ямаль стал самым молодым автором голевого паса в Ла Лиге в XXI веке. Тем вечером «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счётом 4:3.

В Лиге чемпионов Ямаль впервые сыграл за «Барселону» 19 сентября 2023 года – против «Антверпена». Выйдя на поле в возрасте 16 лет и 68 дней, Ламин стал самым молодым игроком «сине-гранатовых» в истории Лиги чемпионов.

Во втором своём матче в Лиге чемпионов Ямаль установил ещё один рекорд – он стал самым молодым игроком в стартовом составе матча главного клубного турнира Европы. Этот рекорд держался с далёкого 1994 года. Тогда Селестин Бабаяро сыграл за «Андерлехт» в 16 лет и 86 дней. Ямаль превзошёл рекорд, попав в основу в 16 лет и 83 дня.

Свой первый гол за «Барселону» Ямаль забил 8 октября 2023 года, расписавшись в воротах «Гранады». Тогда же Ламин в возрасте 16 лет и 87 дней стал самым молодым бомбардиром в истории Ла Лиги.

В конце октября прошлого года Ямаль впервые сыграл против «Реала». В тот вечер воспитанник «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории «эль класико». Ламин выступил в столь особенном матче в возрасте 16 лет и 107 дней.

Когда Ямалю было 16 лет и 153 дня, он отдал голевой пас в игре против «Антверпена» и стал самым молодым ассистентом в истории Лиги чемпионов.

В 16 лет и 182 дня Ламин стал самым молодым игроком в истории Суперкубка Испании. В тот же вечер Ямаль установил ещё один рекорд – поразив ворота «Осасуны» в полуфинале, футболист стал самым молодым автором гола в испанском Суперкубке.

В первом же своём матче за «Барселону» в Кубке Испании Ямаль забил гол, расписавшись в воротах «Атлетика». Ламин стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось забить в этом турнире. Ямаль сделал это в 16 лет и 195 дней.

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В феврале текущего года «Барселона» на своём поле сыграла вничью 3:3 с «Гранадой». Ямаль тогда забил два гола и в возрасте 16 лет и 213 дней стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги.

По итогам того матча Ямаль стал первым в истории футболистом, забившим три гола в испанском чемпионате до своего 17-летия. Позже Ламин улучшил этот показатель – он завершил сезон Ла лиги с пятью результативными ударами.

Выйдя на поле в первом матче 1/8 финала против «Наполи» в возрасте 16 лет и 223 дней, Ямаль стал самым молодым футболистом, выступившим в плей-офф Лиги чемпионов.

В тот же вечер Ламин стал соавтором ещё одного рекорда. Это был первый случай, когда матч плей-офф Лиги чемпионов начался с двумя игроками младше 18 лет в стартовом составе одной из команд. Вторым очень юным игроком в составе «Барселоны» был защитник Пау Кубарси.

«Барселона» прошла «Наполи» и попала на «ПСЖ». В Париже Ямаль стал самым молодым участником четвертьфинала Лиги чемпионов в истории. Футболисту в тот вечер было 16 лет и 272 дня.

19 мая Ламину Ямалю покорилась отметка в 50 матчей за «Барселону». Вингер тогда побил рекорд Бояна Кркича и стал самым молодым игроком, сыгравшим за «сине-гранатовых» 50 раз. Покорить такую отметку в возрасте 16 лет и 311 дней – что-то удивительное.

Сборная Испании

8 сентября 2023 года Ламин Ямаль дебютировал за сборную Испании в матче против Грузии. В тот день в возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль установил сразу два рекорда – он стал самым молодым игроком и самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании.

На Евро-2024 Ямаль впервые сыграл в возрасте 16 лет и 339 дней. Ламин тогда стал самым молодым игроком в истории чемпионата Европы. В той же игре Ямаль установил ещё один рекорд, став самым молодым ассистентом в истории Евро. Молодой вингер сделал голевой пас на Дани Карвахаля.

Сыграв против грузин в 1/8 финала чемпионата Европы, Ямаль стал самым молодым футболистом в истории плей-офф турнира. Ламин тогда вышел на поле в возрасте 16 лет и 354 дней.

Свой единственный гол на Евро-2024 Ямаль забил в четвертьфинальном матче против Франции. Молодому игроку тогда удался шикарный удар из-за пределов штрафной площади. В возрасте 16 лет и 362 дней Ламин стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.

В возрасте 17 лет и 1 дня Ямаль стал самым молодым игроком в истории финалов чемпионата Европы.

Кроме того, Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, выигравшим крупный международный турнир. Ямаль был на 248 дней моложе, чем Пеле в день триумфа на чемпионате мира – 1958.

Почему Ямаль может не стать новым Месси

Александр Тихий