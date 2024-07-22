Опытный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес не входит в планы нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика. Этот факт вновь подтверждает Mundo Deportivo. Отмечается, что немецкий специалист уже принял окончательно решение по поводу игрока и его будущего в «блаугране».

Напомним, что Мартинесу 33 года. Защитник связан контрактом с «сине-гранатовыми» ещё на один сезон. В сезоне прошедшем в рамках Ла Лиги он провёл за «Барсу» лишь 20 матчей. Ранее на протяжении шести сезонов футболист выступал за «Атлетик» из Бильбао. Оборонец является воспитанником другого баскского клуба – «Реал Сосьедада».