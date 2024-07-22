«Барселона» отправила в лагерь Нико Уильямса важное уведомление

«Барселона» продолжает вести работу над подписанием вингера сборной Испании Нико Уильямса. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Relevo, каталонский клуб проинформировал представителей Уильямса о том, что они смогут активировать опцию выкупа контракта игрока.

Ранее в прессе писали о том, что выкупить 22-летнего Уильямса у «Атлетика» из Бильбао можно за 58 миллионов евро. Также появлялась информация о возможном использовании «Барселоной» кредитных средств для закрытия этой сделки.

Отметим, что Нико Уильямс признавался лучшим футболистом финального матча чемпионата Европы – 2024.