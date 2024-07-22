Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик выбрал новый клуб

Нападающий «Жироны» Артём Довбик хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Carrusel Deportivo, 27-летний украинец рассчитывает перебраться в «Атлетико». Мадридский клуб предлагает Довбику значительно более выгодные финансовые условия по сравнению с нынешними.

В то же время переговоры между «Жироной» и «Атлетико» идут непросто. Каталонцы не хотят продавать Довбика дешевле, чем за 40 миллионов евро. Мадридцы продолжают настаивать на более низком ценнике.

Напомним, что Артём Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Испании, забив 24 гола.