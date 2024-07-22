​Коке: «Морату оскорбляли даже в ресторанах»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке рассказал о том, что Альваро Морату, в последнее время выступавшего в составе «матрасников», оскорбляли даже в ресторанах - настолько болельщики скептически относились к его игре.

- Со всеми случается становиться объектом насмешек болельщиков, но то, как это было с Альваро, просто поражает. Мы шли поужинать всей командой, и люди высказывали ему всё. Мне жаль, что он ушёл. Мы знакомы ещё с детства, и я желаю своему другу всего наилучшего, - цитирует слова Коке pianetamilan.it.

Напомним, что испанский чемпионат стартует пятнадцатого августа.