«Реал» анонсировал прощание с Начо

В летнее трансферное окно защитник Начо перебрался из «Реала» в саудовскую «Аль-Кадисию». 34-летний футболист впервые в карьере сменил клубную прописку – ранее защитник выступал исключительно за родной «Реал».

В среду, 24 июля, на базе «Реала» пройдёт мероприятие, посвящённое прощанию клуба со своим капитаном. Об этом сообщается на официальном сайте «сливочных». На мероприятии будет присутствовать президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Всего за мадридский «Реал» Начо провёл 364 официальных матча, в которых записал на свой счёт 16 голов и 10 результативных передач на партнёров.