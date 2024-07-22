«Реал» представил выездную форму на сезон 2024/2025. Футболка в этой форме выполнена в ярко-оранжевом цвете. В презентации поучаствовали многие футболисты мадридской команды, в частности звёздные Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Как известно, техническим спонсором «Реала» является компания Adidas.

Отметим, что первый официальный матч нового сезона «Реал» проведёт в среду, 14 августа. В этот день команда Карло Анчелотти будет играть против «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА.

Добавим, что в прошлом сезоне «Реал» выиграл три титула – чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.