​Коке: «Мы не можем думать только о «Реале»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке предупредил болельщиков клуба, чтобы они не фокусировались исключительно на противоборстве с мадридским «Реалом». По словам Коке, мадридский «Атлетико» ставит своей целью в следующем сезоне стать чемпионом, а для этого нужно выдержать всю дистанцию чемпионата:

- Каждый матч в Ла Лиге - это вызов, важный для достижения сезонных целей. Мы не можем себе позволить фокусироваться только на матчах с «Реалом», нам надо на каждую игру выходить с должным настроем, - цитирует слова Коке derbyderbyderby.it.

В последний раз «Атлетико» становился чемпионом Испании в 2021 году.