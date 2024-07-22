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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стоичков не понимает критиков Мораты

22 Июля 2024 • 13:55 Комментировать

Болгарский нападающий Христо Стоичков признался, что не понимает критиков Альваро Мораты, на днях перешедшего в «Милан». Он считает испанского нападающего героем невидимого плана, который выполняет всю черновую работу для партнёров в чужой штрафной площади.

- Мората? Сейчас, после чемпионата Европы, никто не понимает, почему его столько критиковали. Но на этом чемпионате Европы Мората жертвовал собой, стягивал защитников, создавал пространство, Ольмо или Ямаль говорили, а о Морате никто ничего не говорил. Нападающий, которого нет, - цитирует слова Стоичкова pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Христо Стоичков Альваро Мората
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