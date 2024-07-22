​Стоичков не понимает критиков Мораты

Болгарский нападающий Христо Стоичков признался, что не понимает критиков Альваро Мораты, на днях перешедшего в «Милан». Он считает испанского нападающего героем невидимого плана, который выполняет всю черновую работу для партнёров в чужой штрафной площади.

- Мората? Сейчас, после чемпионата Европы, никто не понимает, почему его столько критиковали. Но на этом чемпионате Европы Мората жертвовал собой, стягивал защитников, создавал пространство, Ольмо или Ямаль говорили, а о Морате никто ничего не говорил. Нападающий, которого нет, - цитирует слова Стоичкова pianetamilan.it.