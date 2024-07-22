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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец?

22 Июля 2024 • 16:30 Комментировать (6)

Безусловно, на сегодняшний день испанский футболист является лучшим в мире молодым игроком. Ему прочат большое будущее, да настолько большое, что его ставят в один ряд с самыми великими футболистами. Но мы с вами не Ванги – и не сможем угадать будущего этого таланта. Просто попробуем собрать все мысли и сделать небольшой анализ.

Есть мнение, что нельзя судить футболиста по кратчайшему турниру. В этом есть свой резон, даже сэр Алекс Фергюсон придерживается данных суждений. Но случай Ямаля несколько иной. Если человек в 16-17 лет за 30 дней проводит 6 сильных матчей, то это хорошая заявка на стабильность.

Сегодняшняя ситуация в «Барселоне» также на руку Ямалю – меньше угрозы, что он потеряет место в основном составе.

У Ламина старт лучше, чем у Роналду и Месси. Нельзя забывать, что в «Барсе» вырастили Лео, и велик шанс, что по тому же рецепту будет выращен и Ямаль. И раз мы героя нашего материала сравниваем с двумя мегазвёздами мирового футбола, то можем вспомнить, что у Рона с Лео был незакрытый гештальт выигранных титулов со сборной. Испанец его закрыл в 17 лет. Этот факт может стать для него толчком к новым большим победам. Не забываем, что наш тинейджер будет выступать и за молодежные сборные. Есть шанс, что он пополнит свою коллекцию трофеев. И если их будет становиться всё больше и больше, то и шансы на «Золотой мяч» пойдут вверх.

Однако необходимо, чтобы Ямаль вместе каталонцами показывал себя в ЛЧ – без этого шансы на ЗМ будут падать. Ведь как переиграть в голосовании Беллингема, если он возьмет Лигу чемпионов и выйдет в финал ЧМ/ЧЕ? Никак, если не будет результатов на клубном уровне.

Но самое главное, чтобы Ламина серьёзные травмы обошли стороной. Звёздная болезнь ему не грозит. Если он, будучи игроком «Барселоны» в 16, не стал её жертвой, то и дальше нет угрозы для такого явления. Есть опасения, что его могут перегрузить: клуб, сборная, молодежные сборные трёх созывов. Но, скорее всего, и здесь бояться нечего – ведь его поберегли и не вызвали на Олимпийские игры.

Радует, что Ямаль разносторонний игрок. Он умеет забивать, а также отдавать передачи. У него неплохая физика и с возрастом она станет только лучше.

Есть целый ряд предпосылок, что карьера у Ламина сложится наилучшим образом: хорошая сборная, в которой есть грамотное руководство, сильный клуб, в котором умеют работать с молодежью. И самое главное – большой талант испанца.

Фото: Globallookpress.com

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Антон Карасевич


Сколько «Золотых мячей» возьмёт Ямаль?
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Комментарии (6) Все комментарии
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Ceroki
22 Июля 2024 в 17:17
Слишком много бонусов , загубят парня , бошку снесет , ну а если не снесет то автор поверхностно написал статейку , Месси никогда не стал бы Месси не будь рядом Иньесты , Рональдиньо , Хави , р конечно же Пепки , так что вот вам основной аргумент, это наличие равноценных партнеров , р наличие топ тренера ю если таковые ? Есть , Педри , Гави , захотят ли они хоронить свои карьеры ? Вопрос , Флик тот тренер , который выведет Барсу на топ уровень , вопрос.. так что не надо фантазировать , просто подождем хотя бы один сезон . Но !!!!! Путь к золотому мячику ему по любому заказан...Перес давно уже знает кому он достанется )
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Sergey999
22 Июля 2024 в 17:37
Да все знают))) конечно же гному)))
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hypeke77@mail.ru
22 Июля 2024 в 18:05
Боян Кркич, Карлос Аленья, Рики Пуч, Ансу Фати, рядом не пробегали ?
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FORZAYOU
22 Июля 2024 в 17:03
Ноль. Фати его брат. Помните Фати? 😂
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Андрей Трунов
22 Июля 2024 в 16:53
Почему нет варианта "ни одного"?
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KLINSMANN
22 Июля 2024 в 18:16
Есть же, последний)
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