Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец?

Безусловно, на сегодняшний день испанский футболист является лучшим в мире молодым игроком. Ему прочат большое будущее, да настолько большое, что его ставят в один ряд с самыми великими футболистами. Но мы с вами не Ванги – и не сможем угадать будущего этого таланта. Просто попробуем собрать все мысли и сделать небольшой анализ.

Есть мнение, что нельзя судить футболиста по кратчайшему турниру. В этом есть свой резон, даже сэр Алекс Фергюсон придерживается данных суждений. Но случай Ямаля несколько иной. Если человек в 16-17 лет за 30 дней проводит 6 сильных матчей, то это хорошая заявка на стабильность.

Сегодняшняя ситуация в «Барселоне» также на руку Ямалю – меньше угрозы, что он потеряет место в основном составе.

У Ламина старт лучше, чем у Роналду и Месси. Нельзя забывать, что в «Барсе» вырастили Лео, и велик шанс, что по тому же рецепту будет выращен и Ямаль. И раз мы героя нашего материала сравниваем с двумя мегазвёздами мирового футбола, то можем вспомнить, что у Рона с Лео был незакрытый гештальт выигранных титулов со сборной. Испанец его закрыл в 17 лет. Этот факт может стать для него толчком к новым большим победам. Не забываем, что наш тинейджер будет выступать и за молодежные сборные. Есть шанс, что он пополнит свою коллекцию трофеев. И если их будет становиться всё больше и больше, то и шансы на «Золотой мяч» пойдут вверх.

Однако необходимо, чтобы Ямаль вместе каталонцами показывал себя в ЛЧ – без этого шансы на ЗМ будут падать. Ведь как переиграть в голосовании Беллингема, если он возьмет Лигу чемпионов и выйдет в финал ЧМ/ЧЕ? Никак, если не будет результатов на клубном уровне.

Но самое главное, чтобы Ламина серьёзные травмы обошли стороной. Звёздная болезнь ему не грозит. Если он, будучи игроком «Барселоны» в 16, не стал её жертвой, то и дальше нет угрозы для такого явления. Есть опасения, что его могут перегрузить: клуб, сборная, молодежные сборные трёх созывов. Но, скорее всего, и здесь бояться нечего – ведь его поберегли и не вызвали на Олимпийские игры.

Радует, что Ямаль разносторонний игрок. Он умеет забивать, а также отдавать передачи. У него неплохая физика и с возрастом она станет только лучше.

Есть целый ряд предпосылок, что карьера у Ламина сложится наилучшим образом: хорошая сборная, в которой есть грамотное руководство, сильный клуб, в котором умеют работать с молодежью. И самое главное – большой талант испанца.

Фото: Globallookpress.com

Реклама

Антон Карасевич