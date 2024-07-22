Европейский топ-клуб выбирает между Мамардашвили и Луниным

Французский клуб «ПСЖ» может заняться поиском нового голкипера в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы. В подписании итальянца заинтересован наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

По данным Todofichajes, парижане рассматривают кандидатуры двух вратарей из чемпионата Испании. Речь идет о голкипере мадридского «Реала» Андрее Лунине и представителе «Валенсии» Георгии Мамардашвили. Трансферная стоимость обоих игроков оценивается примерно в 30-40 миллионов евро.

Напомним, что летом ряды «ПСЖ» пополнил голкипер сборной России Матвей Сафонов. Его переход обошелся французам в 20 миллионов.