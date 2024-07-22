Стоичков рассказал, что нужно «Барселоне» для конкуренции с «Реалом»

«При новом главном тренере команда станет более организованной, «Барселона» будет двигаться шаг за шагом. У нас есть много талантливой молодежи: Ламин Ямаль, Гави, Педри, Кубарси. Если клуб сделает еще несколько подписаний, то сможет навязать борьбу», - передает слова Стоичкова Diario Sport.