Стоичков рассказал, что нужно «Барселоне» для конкуренции с «Реалом»

Бывший нападающий сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о соперничестве между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».
«При новом главном тренере команда станет более организованной, «Барселона» будет двигаться шаг за шагом. У нас есть много талантливой молодежи: Ламин Ямаль, Гави, Педри, Кубарси. Если клуб сделает еще несколько подписаний, то сможет навязать борьбу», - передает слова Стоичкова Diario Sport.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на второй позиции. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, где уступили «ПСЖ».
Бан пользователя