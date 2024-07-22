Стоичков назвал игрока, которого нужно купить «Барселоне»

«Его цена 58 миллионов? Надо покупать. Я уже говорил руководству «Барселоны», что нужно приобрести этого футболиста. Не нужно сомневаться, Уильямс подходит команде. Он способен сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки. Нико может сделать разницу на поле», - передает слова болгарина Diario Sport.