Стоичков назвал игрока, которого нужно купить «Барселоне»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался о возможном переходе вингера «Атлетика» Нико Уильямса в стан «сине-гранатовых».
«Его цена 58 миллионов? Надо покупать. Я уже говорил руководству «Барселоны», что нужно приобрести этого футболиста. Не нужно сомневаться, Уильямс подходит команде. Он способен сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки. Нико может сделать разницу на поле», - передает слова болгарина Diario Sport.
22-летний атакующий полузащитник провел 31 матч в минувшем сезоне чемпионата Испании. Уильямс отметился пятью голами и 11 ассистами.
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