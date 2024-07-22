Стоичков высказался о звезде «Барселоны» Ямале

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказал мнение о 17-летнем испанском нападающем Ламине Ямале, отлично проявившем себя на чемпионате Европы – 2024.
«Ямаль еще ребенок, его нужно защищать, а не ставить так высоко, чтобы потом громко упасть. Ему нужно дать время для дальнейшего развития», - передает слова легендарного болгарина Sport.es.
Ямаль был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы, состоявшегося в Германии. Вингер принял участие в семи встречах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Испания одержала победу на турнире, одолев в финале англичан (2:1).
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