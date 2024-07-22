Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году

22 Июля 2024 • 11:00 Комментировать (1)

28 октября состоится традиционное вручение «Золотого мяча». Как всегда, к этому будет приковано большое внимание. Порассуждаем о главных соискателях награды лучшему игроку мира по версии France Football.

До чемпионата Европы главным претендентом на награду был вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который блистал в Лиге чемпионов и Ла Лиге. В частности, он оформил дубль в ворота «Баварии» в полуфинале, а также забил «Боруссии» в финале. Правда, бразилец не лучшим образом выступил на Копа Америка, а в проигранном четвертьфинале против Уругвая он не играл из-за дисквалификации. Не добавляют ему популярности и разного рода скандалы, которыми окружён бразилец.

Лучшим игроком первой половины сезона определённо был одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем. Он не просто много отдавал и забивал, но и делал это в важных матчах. Во второй части сезона англичанин несколько сбавил, однако выдал ударную концовку. Он забил победный гол в «эль класико» и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. В случае победы на Евро именно Джуд был бы главным претендентом на награду, но в решающих матчах чемпионата Европы проявить себя он не смог и теперь, вероятно, будет довольствоваться местом в тройке.

Триумф Испании на Евро позволил центральному полузащитнику сборной Испании Родри стать главным претендентом на «Золотой мяч» по версии некоторых букмекеров. Ситуация с фаворитами на награду настолько запутанная, что эксперты не видят явного претендента. Возвращаясь к испанцу, стоит напомнить, что полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Европы и внёс определяющий вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, забив 8 голов и отдав 9 голевых передач. Родри является основополагающим игроком как в сборной, так и в клубе, возможно, ему не хватает медийности. У Джуда и Винисиуса миллионы подписчиков в социальных сетях и рекламные контракты, а Родри даже не ведёт социальные сети.

И тут стоит вспомнить о человеке, для которого этот сезон получился волшебным. На старте чемпионата Европы Испания разгромила Хорватию, а один из голов забил Дани Карвахаль. Примечательно, что это была его первая игра на чемпионате Европы. Защитник дебютировал на крупном турнире в 32 года и стал его триумфатором. Он блестяще смотрелся на Евро и отдал предголевую передачу в финале. Стоит отметить и победный гол Карвахаля в финале Лиги чемпионов.

Многие в Испании призывают отдать «Золотой мяч» именно Карвахалю, и я разделяю эту точку зрения. В такой напряженный сезон, где нет явного претендента на награду, очень многое определяет количество трофеев, которые были завоёваны. И в этом смысле Карвахаль – главный триумфатор сезона. Мало того, этот сезон стал самым результативным для защитника «Реала». На его счету 4 гола и 3 голевые передачи в Ла Лиге. Объективно, защитнику будет очень сложно выиграть «Золотой мяч», но очень хотелось бы, чтобы награда нашла своего героя.

Как же не упомянуть о 17-летнем испанце Ламине Ямале. Игроки, перечисленные выше, имеют громадный опыт выступления и за команду, и за сборную.

Понятно, что Ямаль не выиграет «Золотой мяч», но не включить его в этот список было нельзя. Он ещё слишком молод, да и по одному турниру вручать ЗМ, ему никто не будет. Интересно, что в апреле 2023 года портал Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Ямаля в 25 млн евро, а на сегодняшний день его стоимость составляет 120 млн евро.

Поэтому, не стоит ждать, что он будет хотя бы в тройке. Но ему всего лишь 17 лет, и если он с «Барселоной» проведёт сезон-2024/25 достойно, то может быть, и выиграет. Однако, главный шанс, всё же у него будет на чемпионате мира – 2026. Вот по итогам этого турнира «Золотой мяч» любят вручать самому яркому игроку турнира.

Реклама


Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев

Кто станет обладателем «Золотого мяча» в 2024 году?
Винисиус Родри Карвахаль Ямаль Беллингем МЕССИ
РезультатыАрхив
👍 5
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Андрей Трунов
22 Июля 2024 в 11:35
А где в списке фаворит на Золотой мяч - Месси?
Ответить
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 В «Реале» удивлены поведением Мбаппе «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
12:11 · Испания. Ла Лига
Европейский топ-клуб выбирает между Мамардашвили и Луниным
11:36 · Испания. Ла Лига
Стоичков рассказал, что нужно «Барселоне» для конкуренции с «Реалом» 1
10:54 · Германия. Бундеслига
Немецкий клуб хочет арендовать Гюлера у «Реала» 1
10:01 · Испания. Ла Лига
Стоичков назвал игрока, которого нужно купить «Барселоне»
09:54 · Италия. Серия А
Бернат имеет два варианта для продолжения карьеры
08:55 · Испания. Ла Лига
Стоичков высказался о звезде «Барселоны» Ямале
07:53 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Нико Уильямса
07:40 · Чемпионат Европы 2024
Легендарный Кантона оценил игру Ямаля
03:44 · Испания. Ла Лига
Коке ответил, может ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу
02:49 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» изменили решение по Фати
02:37 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:22 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Барселона» окончательно решила подписать Нико Уильямса
01:05 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб слухи
00:26 · Испания. Ла Лига
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
00:08 · Испания. Ла Лига
Флик считает, что «Барселона» не нуждается в новом опорнике
21 Июля
23:53 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:32 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Педри сможет вернуться на поле
23:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
19:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила об уходе Маркеса официально
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока за 65 млн евро – известно имя
18:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дркушич прокомментировал информацию о договорённости с «Севильей»
Все новости
Рекомендуем