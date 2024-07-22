Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году

28 октября состоится традиционное вручение «Золотого мяча». Как всегда, к этому будет приковано большое внимание. Порассуждаем о главных соискателях награды лучшему игроку мира по версии France Football.

До чемпионата Европы главным претендентом на награду был вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который блистал в Лиге чемпионов и Ла Лиге. В частности, он оформил дубль в ворота «Баварии» в полуфинале, а также забил «Боруссии» в финале. Правда, бразилец не лучшим образом выступил на Копа Америка, а в проигранном четвертьфинале против Уругвая он не играл из-за дисквалификации. Не добавляют ему популярности и разного рода скандалы, которыми окружён бразилец.

Лучшим игроком первой половины сезона определённо был одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем. Он не просто много отдавал и забивал, но и делал это в важных матчах. Во второй части сезона англичанин несколько сбавил, однако выдал ударную концовку. Он забил победный гол в «эль класико» и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. В случае победы на Евро именно Джуд был бы главным претендентом на награду, но в решающих матчах чемпионата Европы проявить себя он не смог и теперь, вероятно, будет довольствоваться местом в тройке.

Триумф Испании на Евро позволил центральному полузащитнику сборной Испании Родри стать главным претендентом на «Золотой мяч» по версии некоторых букмекеров. Ситуация с фаворитами на награду настолько запутанная, что эксперты не видят явного претендента. Возвращаясь к испанцу, стоит напомнить, что полузащитник стал лучшим игроком чемпионата Европы и внёс определяющий вклад в победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, забив 8 голов и отдав 9 голевых передач. Родри является основополагающим игроком как в сборной, так и в клубе, возможно, ему не хватает медийности. У Джуда и Винисиуса миллионы подписчиков в социальных сетях и рекламные контракты, а Родри даже не ведёт социальные сети.

И тут стоит вспомнить о человеке, для которого этот сезон получился волшебным. На старте чемпионата Европы Испания разгромила Хорватию, а один из голов забил Дани Карвахаль. Примечательно, что это была его первая игра на чемпионате Европы. Защитник дебютировал на крупном турнире в 32 года и стал его триумфатором. Он блестяще смотрелся на Евро и отдал предголевую передачу в финале. Стоит отметить и победный гол Карвахаля в финале Лиги чемпионов.

Многие в Испании призывают отдать «Золотой мяч» именно Карвахалю, и я разделяю эту точку зрения. В такой напряженный сезон, где нет явного претендента на награду, очень многое определяет количество трофеев, которые были завоёваны. И в этом смысле Карвахаль – главный триумфатор сезона. Мало того, этот сезон стал самым результативным для защитника «Реала». На его счету 4 гола и 3 голевые передачи в Ла Лиге. Объективно, защитнику будет очень сложно выиграть «Золотой мяч», но очень хотелось бы, чтобы награда нашла своего героя.

Как же не упомянуть о 17-летнем испанце Ламине Ямале. Игроки, перечисленные выше, имеют громадный опыт выступления и за команду, и за сборную.

Понятно, что Ямаль не выиграет «Золотой мяч», но не включить его в этот список было нельзя. Он ещё слишком молод, да и по одному турниру вручать ЗМ, ему никто не будет. Интересно, что в апреле 2023 года портал Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Ямаля в 25 млн евро, а на сегодняшний день его стоимость составляет 120 млн евро.

Поэтому, не стоит ждать, что он будет хотя бы в тройке. Но ему всего лишь 17 лет, и если он с «Барселоной» проведёт сезон-2024/25 достойно, то может быть, и выиграет. Однако, главный шанс, всё же у него будет на чемпионате мира – 2026. Вот по итогам этого турнира «Золотой мяч» любят вручать самому яркому игроку турнира.

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Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев