Президент «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Нико Уильямса

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о потенциальном подписании испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Мы попробуем это сделать», - сказал руководитель на видео во время общения с болельщиками команды.

Ранее в прессе сообщалось, что «сине-гранатовые» ведут активные переговоры с басками о переходе 22-летнего футболиста. Сумма отступных в контракте Уильямса составляет 58 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 48 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 24 голевые передачи. В составе сборной Испании Нико стал победителем Евро-2024.