Коке ответил, может ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу

Капитан мадридского «Атлетико» Коке высказался о шансах команды оставить не у дел «Реал» и «Барселону».

Фаворитом нового розыгрыша Ла Лиги считается мадридский «Реал». В межсезонье состав действующих чемпионов Испании, и без того обладавших великолепным подбором игроков, усилил звёздный Килиан Мбаппе.

«Можем ли мы побороться за чемпионский титул? Мы должны требовать это от себя. Почему бы нет? Мы знаем уровень «Реала» и «Барселоны», а также европейских топ-команд, таких как «Манчестер Сити», но нам нужно быть амбициозными и стремиться к самым высоким целям. Если мы не сможем победить, то хотя бы поборемся. Очевидно, мы хотим выигрывать трофеи», – заявил в интервью Marca Коке.