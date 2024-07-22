В «Барселоне» изменили решение по Фати

Нападающий Ансу Фати может получить новый шанс закрепиться в составе «Барселоны».

21-летний футболист не слишком удачно провёл прошедший сезон в «Брайтоне» – испанец выступал за «чаек» на правах аренды. В СМИ неоднократно появлялась информация о готовности «Барселоны» расстаться с Фати, который, как кажется, уже не сможет реализовать свой потенциал, однако теперь ситуация принимает новый оборот. По сведениям журналиста Адриана Санчеса, в каталонском клубе чувствуют, что Ансу заслуживает шанс показать себя в новом сезоне. Форвард с высокой долей вероятности не покинет команду этим летом.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.