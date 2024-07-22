Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением о мадридском «Реале», за который выступал на протяжении 14 лет.

Француз покинул ряды «сливочных» прошлым летом. Поначалу потеря форварда – на тот момент действующего обладателя «Золотого мяча» – казалась серьёзной проблемой для команды Карло Анчелотти, однако в итоге это не помешало мадридцам в очередной раз выиграть Лигу чемпионов.

«Реал» всегда был лучшим в мире. Игроки приходят и уходят, но клуб всегда будет оставаться на вершине. Я не вижу никого, кто мог бы превзойти «Реал».

Конечно, я был рад после финала Лиги чемпионов на «Уэмбли». Я всегда буду поддерживать «Реал» и своих бывших одноклубников», – заявил в интервью Marca Бензема.